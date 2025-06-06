6月6日 配信開始 俺の愛しいメトロスター 【拡大画像へ】 forcsは6月6日、レーベル「レモロン」及び「恋愛ショコラ」にて、新たに3作品の配信を開始した。 今回配信されるのはマンガ「俺の愛しいメトロスター」、「僕の推しをBL世界から守りたい」、「素直になれない私たち～徹底的にイカせ愛～」の3作品。各作品は電子コミックアプリ「comipo」などの電子書籍ストアにて