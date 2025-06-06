トランプ政権の大型減税法案をめぐり、トランプ大統領とイーロン・マスク氏が非難の応酬を繰り広げています。蜜月関係だった2人の決裂が決定的となっています。◇ドイツの首相との会談の席でトランプ大統領がやり玉に挙げたのは、かつての側近です。トランプ大統領「イーロンには非常に失望している。イーロンと私は素晴らしい関係だったが、それが今後も続くかどうかは分からない」対する、イーロン・マスク氏もSNSで「ト