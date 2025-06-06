【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Loop 」は、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第3弾！ BE:FIRSTの最年少メンバーRYUHEIによるソロ楽曲「Loop ～One of the BE:ST-03 RYUHEI～」のスペシャルダンスパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。 「Loop ～One of the BE:ST-03 RYUHEI～」は、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第3弾