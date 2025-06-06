日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 11098( 11081) 9月限1941(1941) TOPIX先物 6月限 13688( 13688) 9月限 541( 541) 日経225ミニ 6月限256083(256083