BE:FIRSTのメンバーRYUHEIによるソロ楽曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」のSpecial Dance Performance映像が、YouTubeにて公開された。 ◆映像 BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第三弾は最年少のRYUHEIの一作。日常の変わりない日々の中で蠢く感情の機微をRYUHEIの繊細な感性で描いたR&B。BE:FIRSTの様々な名作を生み出してきたRyosuke “Dr.R” SakaiとSKY-HIのタッグのサポートを受け、18歳の希有