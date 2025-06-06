デビュー20周年イヤーを迎えたDef Techが、ニューアルバム『4ELEMENTS』を6月20日にリリースする。 本作は、“Earth（大地）”、“Water（水）”、“Fire（火）”、“Air（風）”と自然界を彩る4つのエレメントを音楽に投影した一作。アートワークには平和と希望、生命力の象徴であるオリーブの木を使用し、実際に彫刻を施すことで4つのエレメントをかたどる木彫アートとなった。 Shenが宿す“火”と“風”、Microが根ざす“大地”