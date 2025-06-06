8月30日および31日の2日間、福井県大野市にて開催される新たなキャンプフェス＜六呂師 Starry Music Festival 2025＞の出演アーティスト第2弾が発表された。 ◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 画像 第1弾発表の8組に加え、今回は新たに4組のアーティストが追加された。初日30日（土）にはTHE BACK HORN、藤巻亮太。翌31日（日）にはNothing’s Carved In Stone、ヤングスキニーが出演する。 同フェスのアンバサダーには、大の宇