【FINAL FANTASY IX 発売25周年記念くじ】 7月7日～ 順次発売予定 価格：1回770円 スクウェア・エニックスは、「FINAL FANTASY IX 発売25周年記念くじ」を全国のローソン、書店、ホビーショップ、スクウェア・エニックスオフィシャルストアなどにて7月7日より順次発売する。価格は1回770円。 「FINAL FANTASY IX（FF9）」の発売25周年を記念したキャラクタ&#