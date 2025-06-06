¸ª¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¤ë»Ñ¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é9Ç¯¡Ä¡£28ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬?¸òºÝ¥¼¥íÆüº§?¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë?¿·º§É×ÉØ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËÜÅÄ¶ÁÌð(25)¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË§º¬µþ»Ò¡£2¿Í¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¤¦¤Ö¤­¤å¤ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÆÃÊÌ¸ø