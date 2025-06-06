5月21日に京都のライブハウス・磔磔とKYOTO MUSEの2会場で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』。京都出身のくるりをはじめ、ストレイテナー、打首獄門同好会の邦楽アーティスト3組に加え、韓国のイ・ラン、台湾のFire EX.、タイのYONLAPAといったアジアのアーティストが参加し、日本とアジアの音楽を相互に発信するオムニバスライブとして開催された。【画像】ストレイテナー、打首獄門