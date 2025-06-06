¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î?¥â¥ó¥¹¥¿¡¼?¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÎø¿Í¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ó¥¢?¥ê¥ô¥£?¥À¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£Î©Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤È¸òºÝ½çÄ´¤Ç¡¢±óÀ¬¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¤ê¡¢£µ·î£³£±Æü¤Ë¤Ï¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤Î£²£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆ±Âç³Ø¤ÎÂÎÁàÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¥µ»À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ä¿åÃå¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¤Ê¤É