¿Í´Ö¤ò¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¤¿À¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤«¤é¡È28Ç¯¸å¡É¤Î¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´¶À÷¤òÆ¨¤ì¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¡ã¿Í´Ö¤¿¤Á¡ä¤ÎÌ¿¤¬¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤¬20Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢º£ºÇ¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼