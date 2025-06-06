¤¤¤Á¤¤¤ÁÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈè¤ì¤ë¡Ä¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¼«Ê¬¤â¤Ä¤¤Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¤Î¿´Íý¤äËöÏ©¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¿´ÍýÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¿´Íý¤ò¾Ò²ðÊ¸¶ç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤äÀ­³Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê