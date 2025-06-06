ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£¶Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅÁÀâ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö£±£°£±²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê£±£¹£¹£±Ç¯¡Ë¤Î?¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó?¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï?¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ?Á´À¹´ü¡£ÉðÅÄ¤ÏÅö½é¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤¬¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Ç¤â¼«³Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤·¤«¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê£¶£´¡Ë¤È