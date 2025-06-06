¥¿¥ì¥ó¥ÈÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥´¥Á¥ã¡¦¤Þ¤¼¤ÃÅ·¹ñ¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Èè¤ì¤Ë¸ú¤¯¡ÈÇØÆÁ¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢½Ð±é¿Ø¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤òÌÀ¤«¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡£Éð°æ¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ë¤µ¤¢¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÂ³¤­¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ë¥³¡¼¥é¥°¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤­¤Ê¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¤µ¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ë¥³¡¼¥é¥°¥ß¤ò¥Ý