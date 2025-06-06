17:00ホルツマン・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表 17:30ラガルドECB総裁、イベント出席 17:45シムカス・リトアニア中銀総裁、IMFイベント出席 19:00センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演 22:00センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演 23:00ボウマンFRB副議長、講演（質疑応答あり） 7日（土） 中国外貨準備高（5月） 内田日銀副総裁、日本金融学会春季大会