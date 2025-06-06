仲野太賀が主演する2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の撮影が、昨日6月5日に、山形県寒河江市の瑞宝山 本山慈恩寺にて開始。主人公・小一郎（豊臣秀長）役の仲野、秀長の兄・藤吉郎（豊臣秀吉）役の池松壮亮がコメントを寄せた。【写真】クランクインした“豊臣兄弟”仲野太賀＆池松壮亮の撮影の様子大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の