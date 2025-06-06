Renju JosePeter Hobson[シドニー／キャンベラ ６日 ロイター] - オーストラリアのアルバニージー首相は６日、同国の厳格な防疫対策を対米関税交渉で緩和することはないと述べた。オーストラリアは２００３年以降、ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）対策として米国産牛肉の輸入を制限している。同首相は今月の主要７カ国（Ｇ７）首脳会議でトランプ米大統領と会談する可能性がある。アルバニージー首相はＡＢＣラジオに「防疫