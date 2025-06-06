一般社団法人日本野球機構（ＮＰＢ）は６日、小学校、中学校の教員を対象にしたプロ野球ＯＢ選手などが講師を務める「エデュすぽ！〜教員のための体育授業研究会〜」を７月３１日に大阪市港区のＡｓｕｅアリーナ大阪で開催すると発表。参加者の募集を開始した。この研究会は体育授業を通してスポーツに親しみ、豊かなスポーツライフを実現するための育成と学校体育の発展と充実に貢献することを目的に教員を対象に実施。オリッ