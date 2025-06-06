アジア株は冴えない米中首脳会談はやや期待外れ、中国は台湾問題を慎重に扱うよう米に求める 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 23850.81（-56.16-0.23%） 中国上海総合指数 3382.11（-1.98-0.06%） 台湾加権指数 21623.35（-51.08-0.24%） 韓国総合株価指数 2812.05（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8526.60（-12.33-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81376.13（-65.91-0.08%）