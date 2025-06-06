福島第一原発の事故をめぐり、東京電力の株主らが旧経営陣に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は、13兆円あまりの賠償を命じた1審判決を取り消し、旧経営陣の賠償責任を認めませんでした。東京電力の株主らは、津波対策を怠ったため、福島第一原発の事故で東電に巨額の損害を与えたとして、旧経営陣に損害賠償を求めています。1審の東京地裁は、勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人に13兆円あまりの支払いを命じましたが、双方が控訴