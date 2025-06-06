◆プロボクシング▽１０６ポンド（約４８・０キロ）契約１０回戦松本流星―ジョン・ケビン・ヒメネス（６月７日、東京・後楽園ホール）日本ミニマム級王者の松本流星（２７）＝帝拳＝が６日、都内でジョン・ケビン・ヒメネス（２０）＝フィリピン＝との１０６ポンド（約４８・０キロ）契約１０回戦に向けた前日計量に臨み、一発でクリア。「プロになり一日一日必死に生きている。日本タイトルマッチじゃないが、ステップアッ