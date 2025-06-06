東京マリオットホテルは、旬を迎える桃を贅沢に使用した「Peach BLISS Afternoon Tea（ピーチ ブリス アフタヌーンティー）」を7月1日から8月31日まで提供する。昨年に引き続き、好評の市場に滅多に出回らない山梨県の「マルトウ農園」の桃を主役に据え、7月は柔らかくとろけるような食感の果肉が特長の「白鳳」系、8月は締まった果肉と強い甘みが特長の「白桃」系を使用する。スイーツには、桃のフォルムをしたレアチーズムースや