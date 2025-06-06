演歌歌手の小林幸子が5日に自身のブログを更新。歌手デビューから61周年を迎えたことを報告し、これまでの歌手人生を振り返った。【映像】小林幸子がモチーフの超高額ポケモンカード小林は「1964年6月5日 今から61年前、私は10歳で歌手として『ウソツキ鴎』でデビューしました！！」と報告。「今日で満61年 この頃、こんなに長く歌手として歌っていられるとは思っていなかったなぁ」と感慨深げにつづった。デビューのきっか