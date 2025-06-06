米軍岩国基地の空母艦載機部隊、洋上展開が近づいています。国は6日、アメリカ軍岩国基地の空母艦載機による着艦資格取得訓練、CQが今月10日ごろから行われると岩国市に通告しました。CQは空母艦載機のパイロットが空母に着艦する資格を得るために洋上の空母＝ジョージ・ワシントンで行われる訓練です。国の通告によりますとCQは今月10日ごろから16日ごろまでの間九州沖の空母上で行われます。期間中は訓練を終えた艦載機が