俳優武田鉄矢（76）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。テレビ局によってドラマの作り方の違いを痛感したと話した。91年に大ヒットしたフジテレビ系「月9」ドラマ「101回目のプロポーズ」の裏話を語る場面で武田は「私が体験したドラマの段取りと、この局（フジ）の段取りが違うんですよ」と話した。MCハライチ澤部佑（39）から「えっ、どう違うんですか？」と問われて「前にいたテレビ局（TBS）は