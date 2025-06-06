日本将棋連盟の第７６回通常棋士総会が６日、都内で行われた。午後１時から始まり、東西の棋士ら１２２名（開式時点）が出席。本会で新会長が決まる。冒頭、この日で会長の任期が満了となる羽生善治九段があいさつ。「皆様のご協力をもちまして日本将棋連盟創立１００周年、東西将棋会館の引越も無事に終えることができました。様々な形でご尽力頂きまして、心より御礼申し上げます」。「日本将棋連盟はこれから次の１００年に