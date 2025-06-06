DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店『ビアードパパ』“ご当地シューファン投票”の結果が発表された。投票総数は1万7898票で、“北海道ミルクバニラシュー”（3477票）が頂点に輝いた。【写真】ご当地シューファン投票！第1位に輝いた『北海道ミルクバニラシュー』今回の企画は2025年5月12日から5月31日まで実施され、ファン投票によって全国販売されるご当地シュークリームを決定するというもの。投票企画では、8種