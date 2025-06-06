Çò¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¡ª±é²Î²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¶ÓÌîÃ¶(76)=ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È=¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸àÂå¤Ï¡ÖÊ¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²Æ¤Þ¤Ä¤ê±´¤Þ¤Ä¤ê2025¡Ù¤ÎÃë¤ÎÉô¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿ ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Ê¤¤½ôÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤­¤ë¡¢´ò¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹ µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÓÌîÃ¶¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¶Ó