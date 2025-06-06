É×ÉØ¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡ªºòÇ¯¤Î·ëº§È¯É½¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¡Ä¡£¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿É×ÉØ¤Î?ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÒ¼ê¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¸ý¤òÂç¤­¤¯³«¤±¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³ËÜÉñ¹á¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤òÂç¤­¤¯¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬¤¦¤Ä