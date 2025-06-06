By Christian LoweAnna Voitenko, Thomas Peter, Anastasiia Malenko[キーウ ６日 ロイター] - ロシアは６日未明、ウクライナの首都キーウ（キエフ）にミサイルとドローン（無人機）による激しい攻撃を行った。キーウの軍事行政当局によると、この攻撃で３人が死亡した。 ロシアのプーチン大統領は４日、トランプ米大統領との電話会談で、ウクライナによるロシア空軍基地への大規模なドローン攻撃などに対し反撃する意向を