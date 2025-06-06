6月27日に公開されるブラッド・ピット主演映画『F1／エフワン』の日本語吹替版追加キャストとして、本田貴子、三宅健太、内田雄馬、森川智之、木村昴、杉村憲司、内田真礼、加瀬康之の出演が決定。あわせて、SixTONESの森本慎太郎による特別予告が公開された。 参考：SixTONES 森本慎太郎、『F1／エフワン』で実写映画吹き替え初挑戦Queen流れる新予告も F1の全面バックアップを得て制作された本作は、世界各国の本物のサ&