メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「るかっぷ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シュウジ・イトウ&アマテ・ユズリハ(マチュ)パイロットスーツVer. セット【限定座布団付き】」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「るかっぷ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シュウジ・イトウ&アマテ・ユズリハ(マチ