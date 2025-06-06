第75回安田記念（8日・東京11R1600メートル芝18頭、G1）枠順が6日に決まり、本命に推すソウルラッシュは（7）枠13番に入った。昨年のNHKマイルカップ優勝馬のジャンタルマンタルは（5）枠10番、マイル路線に戻して反撃を期すシックスペンスは（1）枠1番。一昨年のエリザベス女王杯を勝った紅一点のブレイディヴェーグは（8）枠18番からスタートを切る。