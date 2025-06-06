フランスの映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランのドキュメンタリー作品『Once upon a time Michel Legrand（英題）』が邦題を『ミシェル・ルグラン 世界を変えた映画音楽家』として、9月19日より東京・ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開されることが決定。併せて、日本版ポスターと場面写真2点、ムビチケ情報が解禁された。【写真】若き日と晩年、それぞれのミシェル・ルグランが同じポージングで