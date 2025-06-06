3日に89歳で亡くなった巨人終身名誉監督、長嶋茂雄さんの長男でタレントの長嶋一茂（59）が6日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演し、茂雄さんへの思いを口にした。一茂はダークスーツにネクタイ姿で、コメンテーター席に座り、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一の問いに答える形で語り続けた。茂雄さんは、日本代表監督としてアテネ五輪出場を間近に控えた2004