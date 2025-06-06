[オスロ ５日 ロイター] - デンマークのフレデリクセン首相は５日、自治領グリーンランドの領有権をトランプ米大統領が要求していることを非難し、デンマークは「受け入れ難い」圧力に屈しないと訴えた。また、グリーンランドの自決権は危機に瀕しているとも警告した。トランプ氏は、米国益と国際安全保障上の理由から鉱物資源が豊富で戦略的な立地にあるグリーンランドの領有権を望んでおり、そのための武力行使も否定しない