前立腺がんは、血液検査でPSA（前立腺腫瘍マーカー）の値を調べることで診断でき、早期発見が比較的可能なので5年生存率が高い傾向にあります。前立腺がんの具体的な検査と治療法について、医師の高田先生にお聞きしました。 監修医師：高田 将吾（たかだウロクリニック） 日本大学医学部卒業。日本大学大学院医学研究科修了。日本大学病院ほか民間医療機関勤務後の2022年、東京都中央区に「たかだウロクリニッ