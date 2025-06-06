【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この歌が貴方の一歩を支え、共に歩むエンジンになりますように。誰よりも一生懸命な貴方は最強にかっこいいです」（Leina） Leinaが書き下ろした楽曲「Moment」を採用した“カロリーメイト”WEB動画が、6月6日より大塚製薬公式YouTubeにて公開となった。 本動画は、“カロリーメイト”が毎年実施している部活生応援企画として公開されたもの。“カロリーメイト”