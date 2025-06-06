英サセックス公爵夫人のメーガン妃。娘の４歳の誕生日を祝い、複数の投稿を行った/Jemal Countess/Getty Images（ＣＮＮ）英サセックス公爵夫人のメーガン妃は４日、長女リリベットちゃんの出産を間近に控えた状態でダンスを踊る４年前の姿を収めた動画を公開した。リリベットちゃんの４歳の誕生日を祝う投稿の一つとして、インスタグラムに動画をアップロードした。短い映像には、メーガン妃が病室で夫ヘンリー王子と一緒に、楽曲