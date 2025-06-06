俳優・吉田栄作（56）の妻で、おなじく俳優の内山理名（43）が5日、Instagramのストーリーズを更新。吉田とも縁のある名産品を使った、スイーツを披露した。【映像】吉田栄作と縁ある名産品を使ったスイーツ&愛妻弁当これまでにもInstagramで、「大根と豚肉の甘辛煮弁当」や「キーマカレー弁当」など、彩り豊かな愛妻弁当をはじめ、和食、洋食、中華、さらにはデザートと、プロ顔負けの手料理を公開している内山。夫・吉田