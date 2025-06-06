学力や視力に悪影響を与えているのはゲームというよりも……（中室氏＜右＞の写真は本人提供、窪田氏の写真は撮影：梅谷 秀司）1日2時間の屋外活動で近視になるのを予防できる『「学力」の経済学』『科学的根拠（エビデンス）で子育て』の著者であり、教育経済学の視点からデータやエビデンスに基づいた子育てを提唱する中室牧子氏。『近視は病気です』の著者で、世界的に問題になっている子供の近視対策の啓蒙活動を行う眼科医の