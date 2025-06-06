ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（中央右）とメルツ独首相（中央左）/Anna Moneymaker/Getty Images（ＣＮＮ）数カ月にわたり、ロシアとウクライナの紛争を解決できるのは自分だけだという楽観論を様々な角度から表明してきたトランプ米大統領は５日、印象的な例えを用いて戦火が収束からは程遠いことを認めた。その上で、今介入するのは得策だと思わないとの見方を示した。「時々、二人の幼い子どもが狂ったようにけんか