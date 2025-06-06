メガハウスは、『呪術廻戦』より「るかっぷ 呪術廻戦 灰原雄 【限定座布団付き】」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「るかっぷ 呪術廻戦 灰原雄 【限定座布団付き】」(4,180円)見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『呪術廻戦』第二期 懐玉・玉折より「灰原雄」が待望の登場。るかっぷは「look