Tetsushi Kajimoto［東京６日ロイター］ - 総務省が６日発表した４月の家計調査によると、２人以上の世帯の実質消費支出は前年比０．１％減だった。エコノミストの事前予想１．４％増に反して２カ月ぶりに減少した。昨年は上下水道の３月支払い分が一部４月にずれ込んだため、その反動で今年は光熱・水道代が前年に比べて減少した。前月比は１．８％減と市場予想の０．８％減よりも大幅なマイナスとなった。４月の支出減少品目