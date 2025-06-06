東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.10高値8.11安値7.99 8.26ハイブレイク 8.19抵抗2 8.14抵抗1 8.07ピボット 8.02支持1 7.95支持2 7.90ローブレイク シンガポールドル円 終値111.60高値111.90安値110.86 113.09ハイブレイク 112.49抵抗2 112.05抵抗1 111.45ピボット 111.01支持1 110.41支持2 109.97ローブレイク 香港ドル