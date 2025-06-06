力強い走りで好成績を残してきた岩本俊介photo by Hirose Hisaya【40歳でブレイク】遅咲きの選手と言って、差し支えないだろう。岩本俊介（94期・千葉）は昨年５月の日本選手権競輪（通称、ダービー）で40歳にして初めてＧ?に格付けされるレースの決勝へ進み、２着に。そして12月にはこちらも初めて、最高峰のレースであるKEIRINグランプリへの出場を果たした。同時に約2200人いる男子の競輪選手のなかで上位９人しか入れな