【インド】 中銀政策金利（6月）13:30 予想5.75%前回6.0%（インド中銀政策金利) 【日本】 景気動向指数（速報値）（4月）14:00 予想104.0前回108.1（景気先行指数) 予想115.4前回115.9（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（4月）15:00 予想-0.8%前回3.0%（前月比) 予想-0.9%前回-0.2%（前年比) ドイツ貿易収支（4月）15:00 予想190.0億ユーロ前回