6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円安の3万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 38824.33円ボリンジャーバンド3σ 38388.62円ボリンジャーバンド2σ 37952.91円ボリンジャーバンド1σ 37875.00円一目均衡表・転換線 37867.65円200日移動平均 37554.49円5日日経平均株価現物終値 37548.00円5日移動平均 37517.2