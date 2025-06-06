日本はオーストラリアに今予選初黒星を喫した日本代表は6月5日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選でオーストラリア代表とアウェーで対戦し、0−1で敗れた。オーストラリアメディアは「2軍の選手たちでホームチームを圧倒」「日本のBチームはあらゆる面で印象的だった」と主力不在でもクオリティーの高さを示したサムライブルーの戦いぶりを称えていた。今予選無敗で本大会出場を決めていた日本はMF三笘薫（ブ